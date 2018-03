Tholen bespaart 225.000 euro door nieuwe afvalinzameling

(foto: omroep zeeland)

De hoeveelheid ingezameld brandbaar afval, het restafval, is afgenomen met 30 procent, het GFT-afval is toegenomen met 26 procent, oud papier met twaalf procent en er is 200 procent meer plastic en kunststof ingezameld. Door de besparing is de afvalstoffenheffing afgenomen met ongeveer 40 euro per huishouden.

Volgens de gemeente Tholen moet het scheiden van afval in met name de keuken beter. Er zitten nog te veel etensresten in het restafval, wat niet de bedoeling is. De gemeente gaat verschillende initiatieven ondersteunen om de bewustwording te vergroten. Zo heeft Tholen zich aangesloten bij de statiegeldalliantie, een club van meer dan 100 gemeenten en organisaties die ijveren voor de invoering van statiegeld op plastic drankflessen in Nederland en België. Ook komt er een proef met wasbare luiers.

Lees ook: