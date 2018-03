PvdA'er voor eventjes taxichauffeur tijdens verkiezingen

In de jaren tachtig gebeurde het ook

Het is volgens De Pooter niet voor het eerst dat inwoners van Terneuzen gebruik kunnen maken van een taxi om te gaan stemmen. "Ik was in de jaren tachtig raadslid en ik weet nog dat partijleden van de PvdA in die tijd ook mensen thuis ophaalden met auto's om te kunnen gaan stemmen."

De reden waarom De Pooter dit doet is tweeledig. "Ik vind dat iedereen het recht heeft om te stemmen. En daarnaast heb ik een elektrische auto, dus milieuvriendelijk. En omdat het milieu bij de PvdA hoog in het vaandel staat, wilde ik die twee dingen combineren."

PvdA heeft elke stem hard nodig

Het initiatief heeft volgens hem niets te maken met het feit dat de PvdA in zwaar weer zit en elke stem hard nodig heeft. Hij is dan ook niet van plan om mensen tijdens de rit te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat ze alsnog op de PvdA stemmen. "Nee hoor, dat kan en wil ik niet eens. Het is puur een service om mensen de gelegenheid te geven om te stemmen."

En volgens De Pooter hoeven mensen die op een andere partij stemmen zich geen zorgen te maken hoor. "Ik hoop natuurlijk wel dat ze op mijn partij stemmen, maar ze hoeven zich geen zorgen te maken dat ik ze niet meer thuis breng, hahahaha."

Het stembureau in Ter Schorre in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Het is een prima initiatief

Hennie Klein-Hesselink heeft ook gebruikgemaakt van het aanbod. Zij werd klokslag tien uur opgehaald en werd naar het stembureau in Ter Schorre gebracht om haar stem uit te brengen. "Wat een luxe zeg, dat ik niet hoef te lopen." Ze vindt het een prima initiatief dat zeer zeker navolging moet krijgen. "Vooral mensen die wat minder mobiel zijn en toch willen gaan stemmen kunnen hier dankbaar gebruik van maken."

Niet beïnvloed door de taxichauffeur

Op de vraag of ze nog tijdens de rit nog is beïnvloed door de taxichauffeur in haar keuze, antwoordt ze heel stellig: "Ik ben m'n hele leven al een sociaal democraat. En ja, ik heb soms getwijfeld of ik niet op GroenLinks moest stemmen. Maar nee, de PvdA zit in mijn hart en daar brengt niemand me vanaf."