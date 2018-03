Zeeland eerste provincie waar tv-kijken alleen digitaal kan

Op dit moment schat DELTA dat er nog zo'n 17.000 analoge kijkers zijn. Vorig jaar toen het bedrijf bekend maakte te gaan stoppen met analoge televisie waren dat er nog zo'n 20.000. Nu de definitieve datum bekend is gemaakt gaat DELTA ook meer druk uitoefenen om die gebruikers er bewust van te maken dat het signaal stopt.

Zo worden er vanaf mei vijf buitenlandse zenders uitgezet. Het gaat om een aantal Duitse zenders, BBC One en de Franse zender TV5. Op die manier hoopt het bedrijf de analoge gebruikers aan te sporen om te switchen naar digitale televisie.

Nu bestaat het signaal van DELTA nog uit drie onderdelen (foto: Omroep Zeeland)

Als het analoge signaal via de kabel straks stopt wordt die ruimte gebruikt voor internet. DELTA kan dan, naar eigen zeggen, de snelheid opvoeren en heeft dan meer capaciteit. Daarnaast groeit, volgens de woordvoerder van DELTA, ook de vraag naar meer en sneller internet.

De meeste huishoudens hebben een of meer computers, bijna iedereen gebruikt een smartphone en als het een beetje meezit, is er ook nog een tablet of spelcomputer die data gebruikt. Daarom moet er ruimte worden gemaakt op de kabel.

Als het analoge signaal stopt is er meer ruimte voor internet (foto: Omroep Zeeland)

Per brief of e-mail geïnformeerd

DELTA gaat vanaf morgen de analoge klanten op de hoogte brengen. Ze worden dan per brief of e-mail geïnformeerd. "Ze kunnen voor 1 mei de online-adviestool invullen of het stappenplan op papier. Op basis van de persoonlijke situatie krijgen klanten hierdoor de voor hun beste oplossing aangeboden." Aldus woordvoerder Tim Brouwer.

