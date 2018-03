Bromfietser slaat op de vlucht na rammen medeweggebruikers

(foto: Omroep Zeeland)

De 29-jarige fietsster uit Goes werd eerst door de bromfietser geramd en knalde vervolgens op de scootmobiel. Daarna reed de bromfietser ook nog tegen de scootmobiel aan om vervolgens op de vlucht te slaan.

Dronken op opgevoerde brommer

Niet veel later kon de bestuurder van de bromfiets worden aangehouden. Tijdens een ademanalysetest bleek dat hij teveel had gedronken. Bij onderzoek aan de brommer bleek dat deze 89 kilometer per uur reed, 44 kilometer per uur te hard. De man is met een proces verbaal voor verschillende strafbare feiten naar huis gestuurd.

De fietsster is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en de bestuurder van de scootmobiel moest voor controle naar de huisarts.