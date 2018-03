Steyn uit Middelburg wint Zeeuwse posterstrijd met 'Dan maar Steyn' (foto: Zondag met Lubach)

De app PosterToaster waarmee je zelf een 'verkiezingsposters' kan aanmaken met een app op je telefoon komt uit de koker van het satirische televisieprogramma Zondag met Lubach. Je hoeft alleen een paar vragen te beantwoorden en een foto van jezelf te maken en je poster is af.

Stemmen op zelfgemaakte posters

Naast het zelf posters aanmaken kun je ook zelf stemmen op de zelfgemaakte posters uit jouw gemeente. In Zeeland is Steyn de postermaker die de beste campagne heeft gevoerd. Met 95 stemmen voor zijn partij Dan maar Steyn staat hij in Zeeland op de eerste plaats en op de landelijke ranglijst is hij nummer 14.

Lange tijd ging Juf Ank nog aan kop met haar op De Luizenmoeder geïnspireerde poster voor Of toch Juf Ank?, maar ze eindigt nu op de tweede plaats. Dit is de Zeeuwse top 10:

Top 10 zelfgemaakte verkiezingsposters in Zeeland (foto: Zondag met Lubach)

Partij Slogan Gemeente Stemmen 1. Dan maar Steyn Als je niet van wiet roken houdt dan hoor je niet in Middelburg thuis. Middelburg 95 2. Of toch Juf Ank? Weg met jongeren! GVD NIET MEER ZWAAIEN. Vlissingen 19 3. Vladimirs Vechtpartij* vote Stalin Terneuzen 14 3. Trots Op Vladimir* Meer melk voor locals! De tijd van de elite is voorbij! Middelburg 14 5. Rapper sjors Rancune Ik hou van milfs ladies and shemales. Schouwen-Duiveland 13 6. Tineke is tegen * Als je niet van woelen houdt dan hoor je niet in Borsele thuis. Borsele 10 6. Lijst Fleur* Even aan m'n moeder vragen. Veere 10 8. TJD is tegen Meer zilvervisjes voor mannen! Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Borsele 9 9. Jezus van Jewelste* Meer kruizen voor reizigers! Ouderen? Dacht het niet! Tholen 8 9. Leefbaar Lilou* Ruimte, ruimte en nog eens ruimte. Middelburg 8 * = gedeelde eindnotering

Landelijk is Taakgerichte Tijmen op nummer één geëindigd. Met zijn poster met de slogan 'Utrecht linksaf! Meer autisme voor de jeugd!' behaalde hij 450 stemmen.

