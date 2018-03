Boze DELTA-klant: Wij moeten nu de prijs betalen en dat vind ik niet correct!

Wim Jansen is zo'n analoge gebruiker. Hij heeft een oud Nokia televisietoestel. Een beeldbuis televisie. "Oh bestaat dat merk niet meer? Geen idee moet ik je eerlijk vertellen. Die televisie heeft ons al die jaren goed bediend en is nog lang niet versleten. Ik vind dat wij pas de tv moeten vervangen als ie daar aan toe is." Op zich vindt Jansen dat het goed is dat DELTA klaar wil zijn voor de toekomst maar daar moeten volgens hem analoge kijkers geen last van hebben.

Oplossing voor je oude televisie

Om te voorkomen dat analoge kijkers met een beeldbuis televisie een nieuw toestel moeten kopen komen ze met een alternatief. Een kastje, mini-decoder, die je kunt aansluiten op het oude televisietoestel. Het kastje kost je veertig euro. Volgens DELTA is dat tegen kostprijs maar Wim Jansen, die tevens voorzitter is van ouderenorganisatie KBO Zeeland, kijkt daar anders tegenaan. "Het is niet een heel groot bedrag maar het betekent toch dat mensen op kosten worden gebracht. Niet iedereen heeft dat zomaar liggen. Er zijn best veel ouderen die maar een klein pensioentje hebben of alleen van AOW moeten leven en die worden benadeeld."

'Ik laat mij niet ongerust maken of onzeker'

Jansen wacht het rustig af tot twintig augustus. "Ik laat mij niet ongerust maken of onzeker. Ik veronderstel wel dat DELTA als dienstverlening wel met een gebaar zal komen of een voorstel. Dus we wachten het af."