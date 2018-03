Bekijk hier de uitslag in jouw gemeente

Wie is de komende vier jaar de grootste partij? En wie verloor? Hoe zijn de zetels nu precies verdeeld? Bekijk hieronder de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Zeeland, per gemeente.

Gebruik van kaartje: Klik in de kaart op een gemeente (of tik de naam in de balk 'zoek uw gemeente') om vervolgens per partij de uitslag te kunnen zien. Je kunt via het tabblad 'coalitie' kijken welke partijen een meerderheid in jouw gemeente kunnen vormen. NB: De gemeente Kapelle ontbreekt nog in bovenstaande kaartje; waarschijnlijk door het niet aanleveren van de gegevens aan het ANP. De voorlopige uitslag is wel bekend: VVD 4 zetels, CDA 2 zetels, Gemeentebelang 3 zetels, SGP 2 zetels, PvdA 2 zetels, ChristenUnie 1 zetel en D66 1 zetel.

Gemeente Borsele:

SGP/ChristenUnie voor het eerst de grootste partij. Verder weinig veranderingen in Borsele, alleen D66 raakt een zetel kwijt aan de VVD.

Gemeente Goes:

Nieuw Goes stormt de gemeenteraad van Goes binnen met drie zetels. Dat gaat vooral ten koste van SP en CDA. De CDA blijft wel de grootste partij in de gemeenteraad van Goes.

Gemeente Hulst:

Progressief Hulst is de grote verliezer, de partij houdt geen enkele van de drie zetels over. Algemeen Belang Groot Hulst blijft de grootste en krijgt er zetel bij. Verder kleine veranderingen.

Gemeente Kapelle:

In de gemeenteraad van Kapelle komt D66 binnen, met 1 zetel. De christelijke partijen verliezen terrein in Kapelle.

Gemeente Middelburg:

De grootste partij LPM groeit verder in stemmen. Aanhang GroenLinks meer dan verdubbeld, maar het levert maar één zetel winst op.

Gemeente Noord-Beveland:

De grootste partij in Noord-Beveland is Noord-Bevelands Belang met 4 zetels, gevolgd door VVD, CDA en SGP met 2 zetels. In 2014 was BEN nog de grootste partij, maar van de 3 zetels is er nog maar één over.

Gemeente Reimerswaal:

In de raad van Reimerswaal is weer weinig veranderd; alleen de christelijke partijen CDA en CU wisselen een zetel (CDA verliest zetel).

Gemeente Schouwen-Duiveland:

GroenLinks grote winnaar op Schouwen-Duiveland. Leefbaar Schouwen-Duiveland blijft de grootste en wint zelfs nog een zetel.

Gemeente Sluis:

GroenLinks wint, genoeg voor een zetel. CDA blijft - ondanks verlies - de grootste partij in de gemeenteraad van Sluis.

Gemeente Terneuzen:

PVV is in Terneuzen - als nieuwkomer - de grote winnaar met vier zetels. TOP/Gemeente Belangen verliest 3 zetels maar blijft de grootste in Terneuzen. Ouderenpartij 55terneuzen keert niet terug in de raad.

Gemeente Tholen:

PVV komt met twee zetels in de gemeenteraad. SP grote verliezer met verlies van twee zetels. SGP onverminderd groot op Tholen.

Gemeente Veere:

De combinatiepartijen doen het goed in de gemeente Veere (SGP/CU en PvdA/GL) met in totaal tien zetels. D66 verdwijnt uit de raad van Veere.

Gemeente Vlissingen:

Lokale partijen voeren boventoon in gemeenteraad van Vlissingen. 50Plus komt met twee zetels de raad binnen; SP en D66 de verliezers in de Scheldestad.

Lees ook: