KIJK: Extra verkiezingsuitzending van Omroep Zeeland KIJK: Extra verkiezingsuitzending van Omroep Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Tot in ieder geval 01.00 uur is er Omroep Zeeland met een extra uitzending over de verkiezingen met verslaggevers in elke gemeente en natuurlijk de eerste uitslagen. Kijk live mee!

Kies voor Omroep Zeeland Zodra alle uitslagen bekend zijn volgt 's nachts, na de live uitzending, een extra nieuwsuitzending met daarin alle uitslagen. Deze extra Zeeland Nu wordt de hele nacht tot de volgende ochtend 12.00 uur herhaald. Op donderdagmiddag 22 maart is er nog een extra verkiezingsuitzending. Vanaf 17.15 uur is er een terugblik hoe er in elke gemeente is gestemd en vertellen lokale politici vertellen wat de verwachte gevolgen van de uitslag zijn.