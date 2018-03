Boodschap aan nieuwe raad Middelburg: houd de Trekdijk groen!

Houd de Trekdijk groen! Houd Middelburg groen!, wordt er over de Markt in Middelburg geschreeuwd. In december heeft het college bevestigd dat ze wilden overleggen met de inwoners van Nieuw- en Sint Joosland wat er staat te gebeuren, maar dit gesprek heeft nog niet plaatsgevonden.

Vervuilende bedrijven

De inwoners weten niet waar ze aan toe zijn. "Er gaan geruchten dat er vervuilende bedrijven komen met containers of voertuigen. Hierdoor vrezen wij dat het dorp onleefbaar wordt omdat we dan worden omringt door fabrieken en snelwegen", zegt John Dijke, voorzitter van de werkgroep Trekdijk.

Volgens Hans van Wal, lid van de werkgroep Trekdijk, is er veel leegstand op de bedrijventerreinen in Arnestein en Vlissingen. Daarom zou het volgens hem geldverspilling zijn om een nieuw bedrijvengebied te creëren. "De Trekdijk zou na het bouwputschandaal het volgende miljoenenfiasco van Middelburg kunnen worden." zegt van Wal.

Geen serieuze belangstelling

Hij heeft het idee dat er geen serieuze belangstelling is van bedrijven om zich te vestigen aan de Trekdijk. "De wethouder weigert te vertellen welke bedrijven er eventueel zouden komen. Dus blijkbaar is er helemaal geen concrete belangstelling."

Nieuwlanders protesteren tegen de plannen voor een bedrijventerrein aan de Trekdijk (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks de herrie blijven de deuren van het stadhuis Middelburg dicht. Dat verbaasd Dana Schrouw, de initiatiefnemer van de demonstratie. "Ik snap niet wat er zo belangrijk is. Ze zouden ons best even te woord kunnen staan, maar dit is wel tekenend voor hoe het al de hele tijd gaat."

'Op een gegeven moment móéten ze wel naar ons luisteren'

"We worden niet gehoord, hoeveel kabaal we ook maken, maar we gaan gewoon door! Op een gegeven moment móéten ze wel naar ons luisteren", aldus Schrouw. Nu ligt de bal bij de nieuwe raadsleden om reactie te geven op de boze menigte.