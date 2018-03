Zeeland heeft gekozen: GroenLinks wint; PVV grootste nieuwkomer

Als verliezers gaan in 2018 de SP en D66 in de boeken. Over heel Zeeland bekeken gingen deze twee partijen van zeventien naar elf en van zestien naar tien zetels.

Het stembureau in Ter Schorre in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Lokaal

De lokale partijen in Zeeland hebben het samen iets beter gedaan dan vier jaar geleden. Toen hadden ze in totaal 74, nu 79 zetels. Klik op de cirkels op onderstaande kaart aan, voor alle details. Hoe donkerder, hoe sterker de lokale partij(en) in die gemeenteraad.

De vier lokale partijen van Hulst hebben weliswaar verloren (vooral omdat Progressief Hulst is weggevaagd) maar de lokalen hebben in deze gemeente gezamenlijk nog altijd een kleine meerderheid.

TOP/Gemeentebelangen heeft in Terneuzen weliswaar verloren, maar is daar nog steeds de grootste. Ook de Lokale Partij Middelburg is de grootste in zijn gemeente gebleven. In Goes heeft de lokale partij Nieuw Goes fors gewonnen.

GroenLinks

GroenLinks is in Zeeland geen echt grote partij geworden, maar met een winst van tien zetels (van zes naar zestien) zullen ze zeer tevreden zijn. In acht van de dertien Zeeuwse gemeenten komt de partij in de gemeenteraad, soms in combinatie met de PvdA. Alleen in Hulst werd er net niet genoeg op GroenLinks gestemd voor een zetel.

SP

Zwaar weer voor de Socialistische Partij in Nederland als geheel en ook in Zeeland. In totaal raakte de SP in Zeeland zes van de zeventien zetels kwijt. In Terneuzen deed de partij voor het eerst mee, wat enkele procenten opleverde en zelfs een zetel. In Schouwen-Duiveland werd ook een beetje winst geboekt, maar niet genoeg voor een extra zetel. In de andere gemeenten verloor de partij (veel) stemmen.

D66

Alleen in Kapelle, Hulst en Noord-Beveland deed D66 het redelijk goed; ze deden er voor het eerst (weer) mee en op Noord-Beveland en in Kapelle was die komst zelfs goed voor een zetel in de nieuwe gemeenteraad.

In de andere Zeeuwse gemeenten waar D66 meedeed werd er verloren: in Vlissingen zelfs twee van de drie raadszetels. In Veere en Sluis verdwijnt D66 helemaal uit de raad.

Lees ook: