Zeeland wordt wakker: Zeeland Kiest, Trekdijk en boze Delta-klant

Zeeland Kiest

GroenLinks heeft haar aanhang in Zeeland meer dan verdubbeld. De partij steeg van zes naar zestien zetels in de verschillende Zeeuwse gemeenteraden. Grootste nieuwkomer is de PVV met vier zetels in Terneuzen en twee zetels in Tholen. Het opkomstpercentage lag in de provincie met 59,1 procent iets hoger in vergelijking met vier jaar geleden (58,6 procent).

Uitslagen per gemeente

Actie voor trekdijk

Ruim honderd dorpelingen uit Nieuw- en Sint Joosland verzamelden zich woendagavond met spandoeken voor het stadhuis in Middelburg. De Nieuwlanders wilden hiermee verduidelijken aan de nieuwe raad dat ze tegen de plannen zijn van een bedrijventerrein aan de Trekdijk.

Analoge televisie

Analoog televisie kijken via de kabel. Nog best veel Zeeuwen doen dat. DELTA schat het aantal gebruikers rond de zeventienduizend. En toch moeten ze voor 20 augustus gaan veranderen want dan stopt het analoge signaal via de kabel definitief.

Weer

Bewolkt en regen, ongeveer halverwege de middag wordt het als eerste op Schouwen-Duiveland droog. De temperatuur stijgt tot 7 graden en er waait een matige wind uit westelijke richtingen.