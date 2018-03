Uitslag referendum: Zeeland stemt voor 'sleepwet'

Referendum over sleepwet (foto: ANP)

De voorlopige uitslag in Zeeland sluit niet aan bij de tendens in de rest van het land, waar het lijkt af te stevenen op winst voor de tegenstemmers. Vooral in de grote steden en in het noorden van Nederland is er vaak tegen de nieuwe inlichtingenwet gestemd.

Opvallend

In Reimerswaal waren procentueel de meeste mensen voor de inlichtingenwet. In Vlissingen zat de uitslag het dichtst bij elkaar.

Zo stemde Zeeland bij het referendum

Gemeente Voor Tegen Blanco Opkomst Borsele 57.6% 38.5% 3.9% 56.8% Goes 52.3% 43.7% 4.0% 55.4% Hulst 51.4% 44.4% 4.2% 56.1% Kapelle 58.2% 38.1% 3.7% 65.4% Middelburg 49.9% 45.6% 4.5% 55.9% Noord-Beveland 51.4% 45.7% 2.9% 59.8% Reimerswaal 64.1% 32.2 3.7% 67.2% Schouwen-Duiveland 55.9% 40.5% 3.6% 62.7% Sluis 51.6% 44.1% 4.2% 52.7% Terneuzen 50.8% 45.0% 3.8% 52.1% Tholen 60.4% 39,4% 0.2% 61.9% Veere 60.9% 35.0% 4.1% 67.2% Vlissingen 48.8% 47.1% 4.2% 48.0%

Raadgevend referendum

Het referendum van gisteren was een raadgevend referendum. Dat betekent dat de politieke partijen in Den Haag alleen de uitslag als advies meenemen. Premier Mark Rutte liet aan de NOS al weten dat hij niet aan het plan gaat veranderen als de meerderheid van de stemmers de wet steunt en ook niet als er maar een hele kleine meerderheid is.