EMM/Olympus verder als één club met de naam HV EOC

Een speler van EMM/Olympus neemt het doel van de tegenstander onder vuur (foto: Annemieke Linde-Hardeman)

De nieuwe clubnaam is door de leden gekozen. Via Facebook kon er gestemd worden uit drie opties: HV EOC, HV Walcheren en HV Emergo. HV EOC kreeg de meeste stemmen en betekent Handbalvereniging EMM Olympus Combinatie. Vanaf 1 juli zal deze naam worden gehanteerd en is de fusie tussen EMM en Olympus een feit. Op een speciale vergadering werd er unaniem gestemd voor een fusie tussen beide verenigingen.

Water en vuur

"Een paar jaar geleden was een fusie tussen deze verenigingen nog ondenkbaar", zegt voorzitter Kees Douma. "In de besturen zaten toen nog mensen die Middelburg en Vlissingen als water en vuur zagen."

Douma is blij dat die kijk op de situatie is veranderd. "In het bestuur zitten nu veel jongere mensen en die kijken toch wat ruimer dan de steden. Ik heb ook altijd gezegd: het gaat erom dat iedereen gewoon lekker kan handballen."

Met de nieuwe naam is de voorzitter ook tevreden. "HV EOC bekt lekker en historisch gezien snap ik dat er op deze naam is gestemd. Zo blijven zowel EMM als Olympus toch nog een beetje voortbestaan."