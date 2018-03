Enkele honderden essen leggen het loodje

Verspreid over Zeeland is ongeveer twee procent van de essen van het waterschap gerooid. De bomen waren aangetast door een schimmel die de essentak-sterfte veroorzaakt.

Het waterschap heeft in totaal ruim 15.000 essen. Bij controles in de afgelopen vier maanden is gebleken dat een aantal bomen er slecht aan toe is door een Aziatische schimmel die essentaksterfte veroorzaakt. Zo'n 300 essen die er slecht aan toe waren zijn verwijderd. Het waterschap sluit niet uit dat komende tijd nog meer boompjes zullen moeten wijken.

Waterschap Scheldestromen heeft in de afgelopen vier maanden 125.000 bomen en 413 kilometer struiken geschouwd. Op 40 plekken heeft het waterschap zieke en oude bomen en slechte beplanting verwijderd. Nieuw groen is teruggeplant.

In plaats van de gerooide essen worden andere soorten geplant. Nieuwe essen zouden opnieuw te maken krijgen met de schimmel, want er bestaan nog geen resistente soorten.

