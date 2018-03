Deel dit artikel:











Enkele honderden essen leggen het loodje: 'Het is een ramp'

Verspreid over Zeeland is ongeveer twee procent van de essen van het waterschap gerooid. De bomen waren aangetast door een schimmel die de essentak-sterfte veroorzaakt. "In den lande wordt gezegd dat 85 procent van de essen besmet zijn. Als dat in Zeeland ook zo is dan hebben we een groot probleem."

De es is een typische Zeeuwse boom. Het waterschap heeft er in totaal ruim 15.000. "Hij kan goed tegen de zoute wind", zegt De Kam. "Het zou echt kaal worden in Zeeland als de es helemaal verdwijnt. Bovendien kost het een hoop geld om ze te kappen en er nieuwe bomen voor in de plaats te planten." Een schimmel uit Azië Essentak-sterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die uit Azië is komen overwaaien. Zieke bomen verliezen hun takken en rotten op den duur weg. Dat kan gevaar opleveren voor het verkeer. "De meeste van onze essen staan langs de kant van de weg. Als ze ziek zijn dan worden ze uit voorzorg gekapt." Zo'n 300 essen zijn inmiddels verwijderd. Het waterschap sluit niet uit dat komende tijd nog meer bomen zullen moeten wijken. Waterschap Scheldestromen heeft in de afgelopen vier maanden 125.000 bomen en 413 kilometer struiken geschouwd. Op 40 plekken heeft het waterschap zieke en oude bomen en slechte beplanting verwijderd. Nieuw groen is teruggeplant. In plaats van de gerooide essen worden andere soorten geplant. Nieuwe essen zouden opnieuw te maken krijgen met de schimmel, want er bestaan nog geen resistente soorten. Lees ook: Taksterfte betekent einde voor essen in Veerse bos