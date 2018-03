Lokale partijen grijpen de macht in Zeeland

Stemmen tellen in de gemeente Veere (foto: Omroep Zeeland)

In Middelburg, Vlissingen, Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Hulst en Sluis werd een lokale partij de grootste en is dus aan zet om een nieuw college te gaan vormen. In Hulst ging meer dan de helft van de zetels naar lokale partijen. AB/Groot Hulst werd daar de grootste met zeven zetels, Groep Hontenisse pakte er drie en Hulst Plus wist er ook twee te pakken. In theorie zou de coalitie in Hulst volledig uit lokale partijen gevormd kunnen worden.

Daarnaast is opvallend dat in drie van de vier grootste gemeenten ook een lokale partij de grootste is geworden. In Terneuzen is dat TOP/Gemeentebelangen (zeven zetels), in Middelburg heeft de LPM nu als enige de meeste zetels en in Vlissingen hebben de Lokale Partij Vlissingen en Partij Souburg-Ritthem beide vijf zetels.

Politicoloog Peter Joosse vatte het in de extra uitzending van Omroep Zeeland als volgt samen:

