'Als ik de motor weer voor het eerst start, begin ik te kwijlen'

Ook de motor van Hans Wattel komt weer uit de winterstalling. Hij woont op Noord-Beveland, de plek waar in Zeeland de meeste motorrijders wonen.

De garagedeur gaat open en daar staat de Harley van Hans te pronken. "De accu staat sinds ik de motor in de winterstalling heb gezet, op een druppellader", vertelt hij. "Zo voorkom je dat je een lege accu hebt in het voorjaar en blijft de accu ook nog eens in conditie."

De banden en de vering worden gecontroleerd. "Die moeten op de juiste druk staan", zegt de motorliefhebber. "De verlichting en het oliepeil moeten kloppen. Door de motor met een volle tank te stallen voorkom je condensvorming in de tank."

Als ik de motor voor het eerst weer start, begin ik te kwijlen" Hans Wattel - motorrijder

Het mooiste moment van de motor uit de winterstalling halen moet dan nog komen. "Als ik de motor voor het eerst weer start, begin ik te kwijlen", zegt Hans. Vervolgens drukt hij op de startknop. Na een kleine klik volgt gelijk het herkenbare, lage geluid van een Harley. Hans begint te stralen.

Tijd om de helm op te doen, de zonnebril op te zetten en te gaan rijden. "Noord-Beveland is een prachtig gebied om te rijden. Daarmee wil ik trouwens de rest van Zeeland niet tekort doen, hoor", haast Hans zich te zeggen.

Hoe het komt dat er op Noord-Beveland zoveel bewoners een motorrijbewijs hebben, daar heeft Hans wel een verklaring voor. "Het gaat toch vaak over in generaties, van vader op zoon vooral. We hebben hier op Kamperland ook een aantal groepjes die met elkaar rijden." Reed de vader van Hans dan ook motor? "Nee, maar dat was ook geen Noord-Bevelander."

Tips voor lentecheck motor: - Kijk de motorverzekering na. - Zorg voor opgeladen accu, check motorolie, bandenspanning en vering. - Controleer de remmen en de verlichting. - Begin rustig te rijden en zorg dat je de motor weer beheerst als je een tijd niet hebt gereden.

Inmiddels is de koppeling ingeknepen en schakelt Hans naar de eerste versnelling. "Zo'n mooie dag, daar ga ik van profiteren met een ritje langs het Veerse Meer." Het gas gaat voorzichtig open en dan rijdt Hans rustig weg, met het karakteristieke motorgeluid.