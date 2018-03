Eerste Zeeuw in splinternieuw ziekenhuis Knokke

De uit Groede afkomstige Adrie Buijze (72) lag vandaag al prinsheerlijk op zijn luxe-kamer. Als de eerste Zeeuws-Vlaming. "Met uitzicht op de polder, dat vind ik fijn."

Bevallingen

In het futuristisch uitziende ziekenhuis is plaats voor 370 bedden, verwachting is dat daar straks zo'n 25 bezet zullen worden door Zeeuws-Vlamingen. Volgens een woordvoerder van AZ Zeno zal dat hoofdzakelijk gaan om bevallingen.

