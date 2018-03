Drie arrestaties bij serie inbraken Schouwen-Duiveland

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om minstens twintig inbraken op vakantieparken op heel Schouwen-Duiveland. Tijdens een uitgebreid onderzoek kwam de Zeeuwse recherche twee mannen van 18 en 19 jaar uit Zierikzee op het spoor. Na hun aanhouding op 13 maart is een week later nog een 18-jarige vrouw gearresteerd die verdacht wordt van medeplichtigheid. Het drietal had het vooral gemunt op televisies.

Hennepkwekerijen

De mannen worden niet alleen verdacht van diefstal en heling, maar ook van overtreding van de Opiumwet. In de woning van de 18-jarige man werden diverse hennepplanten aangetroffen. Ook bij een 32-jarige man uit Serooskerke (S) werd een hennepkwekerij gevonden, hierbij lijkt de 19-jarige verdachte betrokken te zijn.

De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de teruggevonden gestolen goederen. De eigenaren krijgen zo snel mogelijk bericht dat hun gestolen goed terecht is.