Stembiljettenverzamelaar heeft weer een nieuwe aanvulling

Iedere verkiezing gaat hij naar het stembureau om een nieuw stemformulier te halen. "Ik doe het, omdat ik al lang het vertrouwen ben verloren in de politieke partijen. Het zijn net sektes." Inmiddels heeft hij bijna twintig stembiljetten in zijn collectie.

Het is niet verboden

Verboden is het niet, want volgens Erik de Boer is het formulier bij overhandiging je eigendom. "Dus ik mag dan zelf bepalen wat ik ermee ga doen." Thuis heeft hij de verzameling netjes in een rode map zitten. "Ik zou ze heel graag nog een keer exposeren hier in de kerk van Nisse."

Ook de gemeente Borsele liet gisteren tijdens de verkiezingen weten dat het niet verboden is. Door de mensen op het stembureau wordt wel een extra aantekening gemaakt, omdat er anders problemen ontstaan bij het tellen.

Erik de Boer is er een jaar of zes geleden mee begonnen. Intussen heeft hij er al bijna twintig. Daar zitten ook een aantal dubbele exemplaren bij. "Soms geeft m'n vrouw me een volmacht en kan ik die ook inleveren. Misschien ooit nog eens handig om te ruilen."

Een kraampje bij de volgende verkiezingen

Of er meer verzamelaars in Nederland zijn, weet de Boer niet, maar hij hoopt dat hij mensen op een idee brengt. "Een keer een ruilbeurs zou prachtig zijn." Hij denkt er zelfs over om bij een volgende verkiezing een kraampje te zetten voor het stembureau. "Dan wil ik graag mensen aanbieden om dit ook te doen voor een paar euro. Dat geld stort ik dan aan een goed doel. Dat zou wel geinig zijn, want dan is pas echt kiezen. Of geld naar een goed doel, of je stem uitbrengen."