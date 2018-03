Deel dit artikel:











Niet 20, maar 70 kilo cocaïne gevonden in Tholen

De douane heeft 50 kilo cocaïne ontdekt in een bestelbus. Het busje werd vorige week gevonden in een loods aan de Ambachtsweg in Tholen. Twee Ierse mannen (50 en 60 jaar oud) werden toen aangehouden.

Politieauto (foto: oz) De politie ging donderdag 15 maart na een tip naar de loods in Tholen. Daar werden in de bus direct al pakketten met bij elkaar zo'n 20 kilo cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. De douane heeft het busje daarna zeer grondig onderzocht. In een verborgen ruimte kwam daarbij 50 kilo harddrugs voor de dag. De politie is in deze zaak nog op zoek naar een derde verdachte. Lees ook: Twee arrestatie na vondst 20 kilo cocaïne