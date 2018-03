Minder lang douchen na waterles

"Het is een dag dat we stilstaan bij het feit dat we hier gewoon de kraan opendraaien en drinkwater hebben en dat het elders op de wereld helaas niet het geval is", vertelt Stephanie Woudenberg van Evides, die de waterles verzorgt. Dat gebeurt door een presentatie van wat er allemaal bij komt kijken om water te zuiveren, maar ook door een leuk proefje.

Doe-het-zelf filter

Met een plastic waterflesje, watten en wat zand en stenen, maken de kinderen hun eigen waterfilter. Daar wordt vies water opgegooid dat er dan weer schoon uit moet komen. Maar dat lukt alleen als het filter goed is. "We kunnen helaas geen grote rondleiding in de fabriek doen, maar zo krijgen ze toch een indruk hoe vies water gefilterd wordt."

De kinderen bekijken hoe het water door het zand zakt (foto: Omroep Zeeland)

De leerlingen moesten wel wat geduld hebben, want het duurde even voordat het water schoon door de zelfgemaakte filters druppelde. "Het was wel interessant om te doen," zegt Edo. Ook Simone vond de proef leerzaam en leuk. En net als Quin, Sija, Stijn en veel anderen klasgenootjes, belooft zij vanaf nu minder lang te douchen.

Bewustwording

En dat is precies het resultaat dat Stephanie probeerde te behalen. "Ik hoop terug te horen en zien dat ze dat hebben gedaan", besluit ze lachend.