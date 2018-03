PVV in twee gemeenteraden: 'meer veiligheid, geen islamisering'

Vincent Bosch (l) en Patrick van der Hoeff, PVV (foto: Omroep Zeeland)

"Ik heb zelf een overval meegemaakt", vertelt Patrick van der Hoeff van PVV Terneuzen, in het dagelijks leven bedrijfsleider bij een supermarkt in Sas van Gent. "Ik ben zeventien minuten onder schot gehouden. We kunnen wel stellen dat de veiligheid in onze gemeente in het geding is." Zijn partij gaat zich ook hard maken voor cameratoezicht in de gemeente Terneuzen.

Politiebureau terug

Vincent Bosch van de Tholense afdeling van de PVV wil op zijn eiland het politiebureau terug en meer wijkagenten. Op de vraag of Tholen dan zo gevaarlijk is, antwoordt hij: "Er gebeurt best veel. Er worden regelmatig hennepkwekerijen opgerold, je ziet cocaïne. En er is op dit moment een inbraakgolf gaande."

De twee lijsttrekkers schoven aan in de extra tv-uitzending van Omroep Zeeland naar aanleiding van de verkiezingsuitslagen:

Van der Hoeff ziet zijn partij als een serieuze kandidaat om in het college te komen. De PVV heeft vier van de 31 zetels weten te winnen in Terneuzen. Bosch laat weten zelfs beschikbaar te zijn als kandidaat-wethouder op Tholen. Daar heeft de PVV twee van de 21 zetels. Bosch: "Dat is elf procent van de stemmen! Wij zijn dus geen kleine speler."

Islamisering

Beide lijsttrekkers zijn ook van plan zich als anti-islampartij te laten zien. Bosch vindt de dreiging van de islam dichtbij, omdat Bergen op Zoom niet ver van Tholen ligt. "Daar zie je meerdere geïslamiseerde wijken, je hebt er moskeeën. Als er inbraken gepleegd zijn dan hoor je regelmatig dat de verdachten in Bergen op Zoom opgepakt worden."

Van der Hoeff: "Islamisering is iets wat langzaam, maar gestaag naar binnen gaat. Er zijn wijken in Gent, heel dichtbij dus, en Vlissingen waar je je niet veilig voelt op straat. Dat heeft te maken met islamisering. Terneuzen moet Terneuzen blijven."

