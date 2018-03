Bart Nieuwkoop debuteert in Jong Oranje

Bart Nieuwkoop in duel met Ismail Azzouzi van Willem II (foto: Orange Pictures)

Nieuwkoop werd door bondscoach Art Langeler ingezet als rechter vleugelverdediger. Hij kwam in het veld voor Denzel Dumfries van Heerenveen. Hij is niet de enige Zeeuw die vanavond meedeed bij Jong Oranje. Rick van Drongelen (19) uit Axel speelde als linksback de hele wedstrijd en was na rust de aanvoerder van de ploeg. Van Drongelen speelt bij het Duitse Hamburger SV.

Volgende week dinsdag gaat Jong Oranje op bezoek bij Andorra voor een EK-kwalificatiewedstrijd. Ook voor die wedstrijd zijn de Zeeuwse verdedigers Bart Nieuwkoop en Rik van Drongelen geselecteerd.

Geschiedenis herhaalt zich

Opvallend is dat Nieuwkoop ook voor Feyenoord debuteerde als profvoetballer op De Vijverberg in 2015. Destijds was Feyenoord met 1-2 te sterk voor De Graafschap