Dit is wat er gebeurt nadat jij je stemformulier in de bus hebt gestopt

1. Tellen, tellen, tellen

Na het sluiten van de stembussen, worden alle stemformulieren door vrijwilligers geteld. Dat gebeurt niet achter gesloten deuren, je had er gewoon bij kunnen zijn. De stemmen worden eerst gesorteerd op partij, blanco stemmen en ongeldige stemmen.

Bij dit stembureau in Kapelle worden de stemmen op partij gelegd (foto: Omroep Zeeland)

2. Stemmen checken

Na het sorteren en tellen wordt de uitslag nog niet meteen doorgegeven. Twee mensen checken de stemmen. Pas dan wordt de uitslag van het stembureau doorgebeld naar een centraal stembureau van de gemeente.

3. Uitslag bepalen

​Het centrale stembureau krijgt van verschillende stembureaus uitslagen doorgebeld. Heeft ieder stembureau gebeld? Dan wordt de uitslag van de gemeente opgemaakt. De gemeente publiceert de uitslag presenteert deze in het gemeentehuis.

4. Wie krijgt een zetel?

De verschillende stembureaus kunnen nog niet met de voeten op tafel zitten met een biertje en een borrelnootje, want: de stemmen per persoon moeten nog worden geteld. En dat is belangrijk, want op basis van die gegevens wordt bepaald welke personen een zetel in de gemeenteraad krijgen.

5. Overleggen maar!

Het overleggen kan beginnen. De vraag is namelijk welke partijen de coalitie in de gemeente vormen. Oftewel: welke politie partijen vormen samen een meerderheid? Het vormen van zo'n coalitie duurt bij de meeste gemeenten ongeveer een maand. Een soort regering van je gemeente dus. Nadat de uitslag in Terneuzen bekend was, werd er in het rookhok overlegd. Of dat over de nieuwe coalitie ging, is niet bekend.

Overleg na de verkiezingen in Terneuzen. Of dit ook al onderhandelingen zijn, is niet bekend. (foto: Omroep Zeeland)

6. En wat als dat college valt?

Dan hoef je niet opnieuw te stemmen, wat bij de Tweede Kamer wel gebeurt. Op dat moment wordt er een nieuwe coalitie gevormd.

Kijk op onderstaand kaartje wat de uitslag in jouw ​gemeente is. Je ziet dan meteen wat mogelijke coalities zijn.

