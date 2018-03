Knooppunt Sloeweg; mag ik deze wals van u?

De voorbereidingen vonden al in januari plaats, maar nu begint de bouw pas echt. De eerste stap is het creëren van een bypass oftewel tijdelijke weg naast de huidige weg. Dit is de Bernhardweg en daarom is er in het weekend een afsluiting op de Sloeweg. "De weggebruikers hebben daar maar weinig overlast van en worden dan omgeleid via Vlissingen-Oost", zegt Thijs Gilde, manager van Tractaatweg BV.

Afrit Nieuwdorp dicht

Terwijl de Bernhardweg maandag weer opengaat, blijft de afrit naar Nieuwdorp tot en met juli dicht. "Het verkeer dat richting Nieuwdorp en richting de havens van Vlissingen-Oost gaat zal dan de borden moeten volgen om alsnog op zijn bestemming aan te kunnen komen. Hierbij moeten ze rekening houden met een iets langere reistijd", ligt Gilde toe. Het kruispunt met de stoplichten blijft wel gewoon bereikbaar.

Een impressie van het knooppunt Sloeweg dat volgend jaar klaar moet zijn (foto: OZ)

Het knooppunt Sloeweg is volgens Gilde belangrijk voor Zeeland. "Het kruispunt met stoplichten dat er nu is, is een stuk onveiliger dan een knooppunt. Straks komt het verkeer niet meer met elkaar in conflict en dan kunnen er eigenlijk helemaal geen ongelukken meer gebeuren. Ook is het verkeer dat elkaar tegemoet komt rijden volledig van elkaar gescheiden waardoor de nieuwe situatie velen malen veiliger is dan de huidige", zegt Gilde. Het duurt nog tot volgend jaar voordat het hele knooppunt klaar is.

Lees ook: