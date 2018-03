Zierikzees bedrijf dingt mee naar Koning Willem I Prijs

De genomineerden voor de Koning Willen I Prijs, operationeel directeur Arno van der Kloot van de Saman Groep staat rechtsonder. (foto: Just Justa)

Saman Groep viel bij de regionale selectiecommissie op vanwege haar inzet op het gebied van duurzaamheid en haar plaats in de Zeeuwse maatschappij, vertelt de juryvoorzitter: "Ze leggen op een toegankelijke manier uit hoe je als consument kan verduurzamen én ze maken het je vervolgens makkelijk met de materialen en de installaties die ze bij de consument installeren."

Saman Groep is al jaren actief als installateur van onder andere zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. Sinds twee jaar levert het bedrijf ook duurzaam opgewekte stroom en gas. Het bedrijf is gevestigd in Zierikzee, maar heeft heel zuid-west-Nederland als werkgebied.

"Daarnaast doen ze veel aan de samenleving en hebben ze daar ook een rol in. Echt geworteld in het Zeeuwse." Operationeel directeur Arno van der Kloot ziet de nominatie als een stukje erkenning. "Sinds 2016 hebben we een eigen energiebedrijf, best bijzonder en innoverend voor een technisch installateur. We waren in 2006 al met duurzaamheid bezig, toen het nog helemaal niet zo vanzelfsprekend was."

Van mobiel platform tot chocolade

Ongeveer 100 bedrijven meldden zich aan voor de prijs. De elf genomineerde bedrijven in de categorie 'mkb' zijn gevarieerd en verspreid over heel Nederland. Van bouwbedrijf tot Tony Chocolonely, van medische hulpmiddelen tot een mobiel platform.

De Koning Willem I Stichting reikt sinds 1958 om de twee jaar de Koning Willem I Prijs in de categorieën 'grootbedrijf' en mkb' uit. De stichting wil met de prijs bekendheid geven aan de positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie. De stichting beoordeelt de bedrijven op het financieel-economisch beleid van de ondernemingen en op de criteria 'durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid en innovatie'.

Weer een nominatie in Zierikzee

Twee jaar geleden werd er ook een Zeeuws bedrijf genomineerd voor de Koning Willem I prijs. Toen legde familiebedrijf Zeelandia uit Zierikzee het af tegen Philips. Eind april hoort Saman Groep of het bedrijf bij de drie finalisten hoort. De prijs wordt op 28 mei door koningin Máxima, erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting, uitgereikt aan de winnaar.

Lees ook: