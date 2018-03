'Hartstikke mooi om met twee Zeeuwen in Jong Oranje te staan'

Nieuwkoop had eigenlijk niet verwacht dat hij opgeroepen zou worden voor Jong Oranje. "Daar was ik wel verrast over, omdat ik de laatste tijd niet veel speel bij Feyenoord maar het is natuurlijk hartstikke mooi. Ik hoop dat ik er nu altijd bij mag zitten en dat ik mijn minuten mag maken." Ondanks de ruime nederlaag was Nieuwkoop tevreden over zijn eerste optreden. "Het is als verdediger natuurlijk nooit fijn als je er in de tweede helft drie om je oren krijgt, maar op zich zat ik lekker kort op mijn tegenstander. Daar ben ik wel blij mee."

Band met Van Drongelen

Nieuwkoop speelde niet alleen voor het eerst in Jong Oranje. Hij speelde ook voor het eerst samen met provinciegenoot Rick van Drongelen. Het is bijzonder dat de twee allebei in Jong Oranje spelen. "Daar hebben we het natuurlijk wel over", zegt Nieuwkoop. "Dat we twee Zeeuwen zijn en allebei hier in Jong Oranje staan vinden we natuurlijk hartstikke mooi."

Aanvoerder

Van Drongelen speelde als één van de weinige spelers van Nederland de hele wedstrijd tegen België. De verdediger uit Axel stond eigenlijk als centrale verdediger opgesteld, maar moest linksback spelen omdat Thomas Ouwejan (AZ) in de warming-up ziek uitviel. "Ik speel daar niet zo graag, maar als de trainer vraagt of je daar wilt spelen wie ben ik dan om nee te zeggen." In de tweede helft mocht Van Drongelen de aanvoerdersband dragen, toen Bart Ramselaar (PSV) werd gewisseld. Het gaf de jongeling geen extra speciaal gevoel. "Het zegt me niet zoveel. Het is wel mooi, maar het maakt me niet zoveel uit wie de aanvoerder is."

Dinsdag komt Jong Oranje weer in actie. Dan staat in en tegen Andorra een belangrijk EK-kwalificatieduel op het programma. Van Drongelen en Nieuwkoop reizen mee naar de dwergstaat, maar of ze opnieuw speelminuten zullen krijgen is nog niet bekend.

Lees ook: