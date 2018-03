Zeeland wordt wakker: knooppunt Sloeweg, Zeeuws debuut Jong Oranje en nominatie Zierikzees bedrijf

De bouw van knooppunt Sloeweg is gisteren officieel afgetrapt. Gedeputeerde Harry van der Maas en wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele 'walsten' het eerste stukje van de Bernhardweg West (N254) dat vanaf maandag open is voor het verkeer.

De genomineerden voor de Koning Willen I Prijs, operationeel directeur Arno van der Kloot van de Saman Groep staat rechtsonder. (foto: Just Justa)

Installatiebedrijf Saman uit Zierikzee is genomineerd voor de Koning Willem I Prijs. Deze landelijke prijs voor bedrijven die 'durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid en innovatie' tonen, wordt ook wel gezien als de Oscar voor bedrijven.

Voetballer Bart Nieuwkoop uit Tholen heeft zijn debuut gemaakt voor Jong Oranje. De 22-jarige Feyenoorder viel gisteravond in de rust van de oefeninterland tegen België in.

Extra tv-uitzending Omroep Zeeland over gemeenteraadsverkiezingen (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren, een dag na de gemeenteraadsverkiezingen, blikte Omroep Zeeland in een extra tv-uitzending terug op de verkiezingen én vooruit op de komende raadsperiode. Kijk de uitzending terug.

Bloeiende narcissen en krokussen in de buurt van het kanaal in Middelburg. (foto: Conny van der Horst via Omroep Zeeland Flickr)