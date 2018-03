Deel dit artikel:











Britse zanger Tom Odell naar Vestrock

De Britse artiest Tom Odell komt naar festival Vestrock. Op vrijdag 1 juni zal hij op het festival in Hulst optreden. Odell werd in Nederland bekend door het nummer Another Love dat hij in 2012 in het Glazen Huis van 3FM speelde.

(foto: Omroep Zeeland) Ook de komst van De Likt en de Zeeuwse band Altobelli zijn aangekondigd. Eerder was al bekend dat de bands Rowwen Hèze en My Baby en singer-songwriter Blaudzun begin juni op Vestrock in Hulst staan. Het Zeeuws-Vlaamse festival vindt op 1, 2 en 3 juni plaats. Lees ook: Rowwen Hèze en Blaudzun naar Vestrock