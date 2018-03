Bedrijven openen offensief op mariniers met 36.000 vacatures

Mariniers bij een oefening in Vlissingen (foto: Ad Walrave)

Ziekenhuis ADRZ, kunstmestfabrikant Yara, Dow Chemical, Roompot Vakanties en Amadore Hotels en Restaurants, en de websites van De Zeeuwse Connectie, werkeninzeeland.nl en werkenvoorzeeland.nl vinden dat er snel actie ondernomen moet worden om de mariniers te overtuigen. Ze noemen de kwaliteit van leven in Zeeland fantastisch, ook cultuur en onderwijs zijn goed geregeld en er zijn genoeg interessante en innoverende bedrijven om bij aan de slag te gaan.

Advertentie: mariniers welkom (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de organisaties zijn er in Zeeland jaarlijks 36.000 vacatures, vooral in de gezondheidszorg, industrie, horeca, dienstverlening en toerisme. Vandaag hebben de acht organisaties een advertentie in de Volkskrant laten plaatsen om de mariniers welkom te heten.