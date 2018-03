Kees zag zijn nieuwe appartement aan zijn neus voorbij gaan

Huizensite Funda is de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé plek om je nieuwe droomhuis te vinden. Toch ben je tegenwoordig vaak te laat. "Het eerste appartement waar we gingen kijken stond niet op Funda, het tweede dat we nu gekocht hebben ook niet", zegt Kees Cijsouw.

Wie alleen op Funda vertrouwt, vist vaak achter het net." makelaar Casper Scholten

Makelaar Casper Scholten van Sinke Komejan bevestigt dat. "Wie alleen op Funda vertrouwt, vist vaak achter het net. Meer mensen kloppen de laatste tijd bij ons aan met de vraag of we een bepaalde wijk in de gaten willen houden. Die mensen zetten we dan op een lijst en benaderen we als we iets in de verkoop krijgen", zegt hij.

Kees Cijsouw op het balkon van zijn nieuwe appartement in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het echtpaar Cijsouw heeft een paar weken de sleutel van een appartement in Middelburg. "In de wijk de Veerse Poort wilden we graag wonen, dus toen de makelaar vertelde dat hij een nieuw appartement kon laten zien, zijn we er gelijk voor gegaan. Na bezichtiging hebben we meteen de vraagprijs geboden, om er zeker van te zijn", zegt hij.

Er is meer vraag naar huizen

De huizenmarkt is de afgelopen maanden flink in ontwikkeling. Er is minder aanbod dan een jaar geleden, maar de vraag blijft gelijk of is in bepaalde wijken en steden zelfs groter. "We zijn bewust mee gegaan in de gekte van de markt", zegt Cijsouw.