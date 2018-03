Overname De Netwerk Groep pakt voor Stedin goed uit

Zo zit de STEDIN Groep in elkaar (foto: Omroep Zeeland)

86 miljoen euro aan opbrengsten

Volgens de cijfers stegen de totale bedrijfsopbrengsten het afgelopen jaar met 86 miljoen naar bijna 1,2 miljard euro. Die stijging schrijft het bedrijf toe aan de overname van het Zeeuwse netwerkbedrijf DNWG. Vorig jaar maart nam het bedrijf DNWG over, met daarin het netwerkbedrijf Enduris en Delta Infra.

Stijging klanttevredenheid

Behalve in de financiële cijfers zegt Stedin Groep ook betere resultaten te zien als het gaat om klanttevredenheid. In 2017 gaf 66% van de Stedinklanten een 8 of hoger. Ook bij DNWG zou een verbetertraject zijn vruchten inmiddels hebben afgeworpen. De klanttevredenheid steeg in 2017 met 24% naar een gemiddelde 7,7.

Binnen DNWG Groep beheert netbeheerder Enduris het energienet voor zo'n 200.000 Zeeuwse huishoudens en bedrijven. Ook zorgt Enduris voor de aanleg, het onderhoud en de ontwikkeling van de Zeeuwse gas- en elektriciteitsnetten. Het gaat om circa 15.000 kilometer aan elektriciteits- en gasleidingen in Zeeland. Bij DNWG Groep werken 655 (Enduris en DNWG Infra) medewerkers. DNWG Groep blijft voorlopig gepositioneerd als gescheiden onderdeel binnen Stedin Groep.

