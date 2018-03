Bram Houg gaat na The Voice zijn eigen gang

ITEM Bram Houg

Bram woont en werkt tegenwoordig in Amsterdam. In The Voice of Holland werd Bram uitgeschakeld in de 'knock outs', de laatste ronde vóór de live-shows. Het voordeel daarvan is dat hij in alle rust en stilte verder kon werken. Bram: "Muziek is mijn passie. Ik ben gaan zitten met een songwriter en we hebben er flink de schouders eronder gezet."

Gewoon luisteren

Het nummer kwam tot stand in samenwerking met componist Robert Dorn. Bram: "Live In The Light gaat over de liefde, een mooi onderwerp een goed onderwerp, het gaat over... nou je moet gewoon luisteren!" Op de bonustrack Wings zingt Bram een duet met Silke van de Klundert.