Zeeuwse ziekte is op zijn retour, maar patiënt nog niet genezen

Commissie Janssen overhandigt rapport aan gedeputeerde Harry van der Maas (foto: Omroep Zeeland)

Ook al gaat het volgens de commissie de goede kant op, de Zeeuwse samenwerking verloopt niet alleen stroef, soms werken overheden elkaar zelfs tegen. Dat gaat soms zo ver, dat het verschijnsel ook wel de Zeeuwse ziekte wordt genoemd. De Zeeuwse ziekte is het provinciebestuur een doorn in het oog. Vooral ook omdat de leefwereld van Zeeuwen en hun welzijn voorop moeten staan. Daarom heeft een speciale commissie de opdracht gekregen om als een soort dokter te kijken wat de beste behandeling is. De commissie, die onder leiding staat van oud-burgemeester Giel Janssen, heeft vanmiddag in het provinciehuis in Middelburg zijn rapport gepresenteerd.

Voorbeelden Zeeuwse ziekte - Het verzet vanuit Terneuzen tegen de tol in de Westerscheldetunnel. Terwijl het provinciebestuur in Den Haag lobbyt voor extra geld voor de Zeeuwse economie, fietst Terneuzen daar keer op keer dwars doorheen door op hoge toon te eisen dat de tol voor de Westerscheldetunnel wordt afgeschaft. - Vlissingen sleepte vorig jaar Middelburg voor de rechter. De twee gemeentebesturen hebben een conflict over de plannen voor de Middelburgse nieuwbouwwijk Essenvelt. Volgens Vlissingen houdt Middelburg zich niet aan afspraken over nieuwbouw. Vlissingen ziet de Middelburgse plannen met Essenvelt als een bedreiging voor de eigen plannen met woningen op het Scheldekwartier - Op het moment dat er plannen kwamen voor een technisch university college in Middelburg, kwam er kritiek uit Zeeuws-Vlaanderen. De plannen zouden te veel op Walcheren zijn gericht. Dagelijks provinciebestuurder Harry van der Maas waarschuwde ook toen al voor eilanddenken. Hij zei er toen van overtuigd te zijn dat zo'n technisch university college positief zou uitpakken voor heel Zeeland.

Samenwerking is het belangrijkste medicijn tegen de Zeeuwse Ziekte, maar dan moet je het medicijn wel goed gebruiken. Want er zijn juist heel veel vormen van overleg in Zeeland. Zoveel zelfs, dat de commissie Janssen vaststelt dat de manier waarop Zeeuwse overheden samenwerken onoverzichtelijk is én veel te duur. Bovendien ontbreekt het aan slagkracht.

Afspraken lastig uit te voeren

De commissie Janssen stelt dus vast dat er in Zeeland veel te veel ambtelijke en bestuurlijke overleggroepjes zijn. Toch lukt het in de ogen van de commissie onvoldoende om duidelijke afspraken te maken. En als het al lukt om afspraken te maken, blijken ze lastig uit te voeren. De commissie wil daarom dat die afspraken voortaan worden vastgelegd in zogenoemde regiocontracten.

Interview met commissie-voorzitter Giel Janssen

Omdat Zeeland klein is, spelen het provinciebestuur en het waterschap hier een veel grotere rol dan in de rest van het land. De commissie Jansen stelt vast dat dit het gebrek aan samenwerking in Zeeland eerder in stand houdt dan dat het helpt bij een oplossing. Wat wel kan helpen volgens de commissie is als de provincie en het waterschap mensen beschikbaar stellen die gemeentes kunnen helpen als ze samenwerken.

Toch zou ook de provincie veel steviger de regie moeten pakken als gemeenten er samen niet uitkomen. De provincie is volgens de commissie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het lokaal bestuur en moet daar streng toezicht op houden.

Gedeputeerde Harry van der Maas: Soms moeten we iets bescheidener zijn (foto: Omroep Zeeland)

De commissie Janssen komt met zijn rapport twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken gaan in elke Zeeuwse gemeente politieke partijen met elkaar onderhandelen over hoe hun gemeente de komende vier jaar bestuurd moet worden. Het is de bedoeling dat ze bij de nieuwe afspraken die ze gaan maken rekening houden met de adviezen van de commissie Janssen.

Reactie dagelijks provinciebestuurder Harry van der Maas op kritische noten van commissie Janssen

De Zeeuwse ziekte steekt nu nog regelmatig de kop op. In onderstaand filmpje staan een paar voorbeelden van hoe het gebrek aan samenwerking de laatste tijd voor problemen in Zeeland zorgde.