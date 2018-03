Meeste voorstanders 'sleepwet' in Reimerswaal

Referendum over sleepwet (foto: ANP)

In Reimerswaal stemde ruim 64 procent van de kiezers voor de wet. Daarmee horen ze bij de minderheid. Landelijk waren juist de tegenstemmers in de meerderheid, met 49,5 procent tegenover 46,5 procent voorstemmers. De uitslag is nog niet definitief. De Kiesraad stelt de officiële uitslag volgende week vast.

Veel voorstemmers

Naast in Reimerswaal waren er ook relatief veel voorstemmers in de gemeenten Veere en Tholen. Waar Reimerswaal landelijk op een eerste plek staat wat betreft het percentage voorstemmers, staan Veere en Tholen op de nummers twee en vijf in die ranglijst.

Landelijke ranglijst van gemeenten met de meeste voorstemmers

Positie op lijst Naam gemeente Percentage voorstemmen 1. Reimerswaal 64,1 2. Veere 60,9 3. Neder Betuwe 60,7 4. Tubbergen 60,4 5. Tholen 60,4 6. Renswoude 60,1 7. Molenwaard 60,0 8. Scherpenzeel 59,7 9. Rijssen-Holten 59,5 10. Barneveld 58,9

Met name oudere stemmers hebben voor het referendum gestemd, heeft de NOS uitgezocht. Dat komt overeen met de bovenstaande ranglijst, de lijst is vooral gevuld met in meer of mindere mate vergrijsde gemeenten.

Raadgevend

In alle dertien Zeeuwse gemeenten heeft een meerderheid voor de sleepwet gestemd. Het referendum over de sleepwet was raadgevend, dat betekent dat de politieke partijen in Den Haag de uitslag alleen als advies meenemen.

