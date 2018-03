Deel dit artikel:











'Literaire grote drie' naar boekenbal Film by the Sea

Schrijfsters Saskia Noort, Georgina Verbaan en Stella Bergsma openen het film-boekenbal tijdens Film by the Sea in Vlissingen. De drie traden vorig jaar ook op Lowlands op, en lieten zichzelf daar aankondigen als 'de nieuwe grote literaire drie'. Film by the Sea wil naar eigen zeggen met dit boekenbal ter ere van de twintigste editie van het festival een Vlissingse traditie herstellen.

Grote drie naar Film by the Sea (foto: ANP) Van 1962 tot 1972 vond in Hotel Brittania een volgens de organisatie roemrucht boekenbal plaats, met tal van beroemdheden uit de literaire wereld. Het film-boekenbal van Film by the Sea begint op 8 september met een show van Noort, Verbaan en Bergsma, begeleid door country- en folkduo Sam & Julia.