Krapte op de woningmarkt, makelaars zoeken nieuw aanbod

Zoek je huizen via websites op internet, dan zijn ze meestal al weg als je de makelaar belt. Dat komt onder meer door de toenemende vraag en minder aanbod, zegt makelaar Casper Scholten van Sinke Komejan makelaars.

Omroep Zeeland heeft het aanbod in de eerste twee maanden van 2018 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Om meer aanbod te krijgen wordt door verschillende makelaars een mailing de deur uit gedaan. In populaire buurten vinden mensen dan een brief in hun bus, waarin gewezen wordt op de mogelijkheden van verkoop van hun woning. Het makelaarskantoor van Scholten doet dat al een paar jaar, maar in de huidige krappe markt zet het kantoor daar nu vaker op in. "We bieden mensen een vrijblijvende prijsbepaling van de woning aan. Soms levert dat een nieuwe woning in ons bestand op, maar we hopen vooral dat als mensen later hun woning willen verkopen, ze dan aan ons denken."



In Vlissingen, Veere en Oost-Souburg zijn de afgelopen weken zo'n 5.000 brieven verstuurd. "In Veere hebben we meteen al vier afspraken kunnen maken", zegt Scholten.

In de gemeenten Vlissingen, Sluis en Middelburg nam het aanbod in een jaar tijd zelfs af met bijna dertig procent. Reimerswaal is de enige Zeeuwse gemeente waar het aanbod is toegenomen, met veertien procent.

De Zeeuwse huizenmarkt in één oogopslag. Hoe hoger de gemiddelde vraagprijs in een gemeente, hoe hoger de positie in onderstaande grafiek. Hoe langer huizen ergens te koop staan, hoe verder naar rechts. Het aanbod bepaalt de omvang van de cirkel.

Makelaars fungeren ook steeds vaker als zoekmakelaar. Mensen vertrouwen niet meer alleen op huizensite Funda, maar vragen makelaars mee te zoeken. "Als er voor één huis in een straat of wijk veel belangstelling is, dan zetten wij de mensen op een lijst. Mocht er een nieuwe woning in de verkoop komen, dan nemen wij contact op met die mensen", zegt Scholten.

Krapte op de woningmarkt

Er is meer vraag en minder aanbod van woningen en dat zorgt voor krapte op de markt. "Toch is de situatie in het Zeeuwse anders dan in de Randstad. Van echte krapte wil ik nog niet spreken. Maar in populaire buurten, zoals Veerse Poort in Middelburg, zijn huizen vaak zo weg.

Lees ook: