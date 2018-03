Door deze nieuwe app vergeet je nooit meer om de bak te zetten

Ophalen van afval in Hulst (foto: Gemeente Hulst )

De app stuurt je een herinnering als de bak gezet kan worden en is bedoeld als extra service naast de gedrukte afvalkalender die ieder jaar in december wordt verspreid. De app is ontwikkeld samen met de gemeenten Hulst, Sluis, Veere, Noord-Beveland, Kapelle, Reimerswaal en Tholen.

Postcode en huisnummer

Door je postcode en huisnummer in te voeren kun je zien wanneer bij jou het restafval, gft-afval, oud papier en plastic verpakkingsafval met lege drankenkartons wordt ingezameld. Als je dat wil kun je, zoals gezegd, ook meldingen instellen.

Daarnaast vind je in de app de locaties en openingstijden van de milieustraten en welke afvalstromen er precies geaccepteerd worden. Ook kun je opzoeken wat voor afval in welke bak thuishoort en staat er ook in de app wat er precies met al dat afval gedaan wordt. De gratis app is beschikbaar in de Play Store (Android) en de App Store (IOS), hij is te vinden onder de naam ZRD.