Molen de Graanhalm in Gapinge is weer veilig

Een jaar geleden werd de onveilige roe weggehaald. Sinds die tijd draaide de molen met maar twee wieken. "Dat gaf veel bekijks, omdat mensen dat toch wel heel raar vonden", zegt molenaar Jan Jobse. Hij is blij dat er weer een veilige roe is ingetakeld. "Als de wiek klaar is, kan de molen morgen weer volop draaien."

Opgeknapt in 2015

De Graanhalm is van 1896 en draaide voor het laatst eind jaren negentig. Daarna was het niet meer verantwoord vanwege zijn slechte staat. In 2015 kreeg de molen nieuwe roeden. In april vorig jaar werd de molen stilgelegd omdat bouten in de roeden konden losschieten. Eind van de middag was het karwei geklaard en morgen kan de molen dus weer draaien.

