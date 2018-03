Voor PEER gaat het nu echt beginnen

Hoe hebben jullie je voorbereid op de clubtour?

"We hadden drie maanden niet opgetreden. Dat is voor ons lang, aangezien we vorig jaar 75 optredens hebben gedaan. We zijn echt op zoek gegaan naar een nieuwe show, met nieuwe nummers. Je vormt de beste set die je kunt hebben. Daarna ga je wat showelementen toevoegen. Nu hebben we twee gigs gedaan en het pakt fantastisch uit."

Zijn er raakvlakken tussen PEER en Electric Company?

"We zijn allebei heel erg beïnvloed door Britse muziek. Zij spelen meer Amerikaans met een Brits tintje, wij spelen meer Britse muziek. Electric Company heeft ons gevraagd, omdat we allebei in hetzelfde bootje zitten: meegedaan aan de Popronde, bij DWDD geweest. Maar ze hebben net als wij nog niet de nationale bekendheid om een eigen clubtour op touw te zetten, dus doen we het samen. De ene avond spelen zij als laatste, de andere avond wij."

PEER Internet

Net als Racoon hebben jullie een nieuwe bassist.

"Bas had al een tijdje moeite met de carrièrekeuze tussen 'bassist' of 'geluidsman'. Bij hem ligt de passie bij het laatste en hij kreeg kansen om die passie te volgen. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan en komen hem vast nog wel tegen. Nu hebben we een vervanger, Brian van Es, met wie het vreselijk goed gaat. We hebben het gevoel dat het nu echt gaat beginnen."

Hoe is de nieuwe single tot stand gekomen?

"We hebben opnieuw samengewerkt met Peter Slager. Dat is te gek. Hij is tekstschrijver en bassist, maar buiten dat een goeie arrangeur en dat komt in de studio goed van pas. Hij kan puntig uitleggen hoe de coupletten en refreinen ingedeeld moeten worden. PEER en BLØF liggen muzikaal wel uit elkaar, maar een song is een song en een song moet goed zijn."

De nieuwe single van PEER komt op 30 maart officieel uit. Het lied gaat over een verlangen naar een liefde die nooit vervuld zal worden, maar toch blijven beide partijen het proberen. De clip is opgenomen in Rotterdam. Op 31 maart treden PEER en Electric Company op in De Spot in Middelburg. Op 10 mei is de PEER ook op Graauwrock te zien.