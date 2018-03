Onderzoek grafschennis Hoek levert nog niets op, wie weet meer?

Op de graven zijn spullen kapotgemaakt en verplaatst (foto: Omroep Zeeland)

Na het ontvangen van de aangiften heeft de politie een buurtonderzoek uitgevoerd en een getuigenoproep gedaan, maar dat heeft vooralsnog niets bruikbaars opgeleverd. De politie doet nu daarom opnieuw een getuigenoproep, iedereen die iets verdachts gezien heeft op of bij de begraafplaats aan de Molendreef in Hoek wordt verzocht om zich te melden.

Beschadigd door vandalen

Het vandalisme is waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag gebeurd. Naast de drie graven waarvoor al aangifte is gedaan is er nog minstens een vierde graf dat beschadigd is door vandalen. Op de vier getroffen graven zijn spullen kapotgemaakt en verplaatst.

De vernielingen werden onlangs ontdekt door onder anderen Dominique Braafhart en Brigitte Dieleman. In het geval van Braafhart gaat het om het graf van haar overleden zoontje Matthew. Bij Dieleman gaat het om het graf van haar schoonmoeder.

Braafhart en Dieleman hopen allebei dat er toch nog getuigen zich bij de politie zullen melden, zodat de daders alsnog opgespoord kunnen worden.

