'Als ik terugkom en de vuurtoren zie, dan ben ik thuis'

Voor deze ene keer mag Omroep Zeeland helemaal naar boven. Dat betekent 207 treden omhoog. De laatste zijn smalle, metalen treden. Verslaggever Marike Konings raakte ervan buiten adem.

Trappen lopen naar het licht in het vuurtoren van Westkappel

Ook voor Ivo Beekhuizen blijft de klim een bijzondere ervaring. Hij beheert de vuurtoren namens museum Het Polderhuis in Westkapelle. "Ik kom vaak in de toren, maar niet helemaal tot aan het licht. Dus ik blijf ervan genieten. Ook van het uitzicht."

Walvisolie

Beekhuizen heeft het druk: er is een expositie met tekeningen van de toren, vanavond is er een lichtjestocht in het dorp en morgen een open dag. Vanwege het 200-jarig bestaan is er een jubileumboekje en een speciale postzegel uitgebracht. Beekhuizen over de geschiedenis van de toren: "In het begin werd het licht ontstoken met walvisolie en tot in de jaren tachtig was er een vuurtorenwachter. Nu gaat het allemaal vanzelf."

Voor de beheerder is het belang van de toren duidelijk: "De vuurtoren is voor mij thuis. Als ik terugkom van een afspraak of vakantie en ik zie de toren weer, dan denk ik dat: thuis."

'Wie de toren het eerst ziet, krijgt een snoepje'

Hij weet dat het voor toeristen ook een belangrijk ijkpunt is. "Ik ken verhalen van ouders die hun kinderen zo zoet houden. Wie het eerst de toren ziet, krijgt een snoepje."