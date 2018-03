Deel dit artikel:











Zeeuwse gemeenten azen op Sinterklaasintocht, met Sluis voorop

De gemeente Sluis is een van de Zeeuwse gemeenten die zich gemeld hebben voor de landelijke intocht van Sinterklaas. Dat is gebeurd na een oproep van de NTR, die de intocht jaarlijks uitzendt. Daar had zich voor de intocht van dit jaar nog geen enkele gemeente gemeld.

Intocht van de Sint. (foto: Omroep Zeeland) Dat gemeenten niet staan te springen om de landelijke intocht te verzorgen, komt wellicht door de zwartepietendiscussie. Dat leidde de afgelopen jaren tot verschillende protesten. Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis is daar niet bang voor. "Het zal vast een hele klus worden, maar wij hebben alles in huis om van de intocht een mooi kinderfeest te maken." Prachtige promotie Vermue denkt aan Breskens, Sluis en de nieuwe jachthaven van Cadzand-Bad als mogelijke locaties voor de intocht. "Het zou een prachtige promotie zijn voor Sluis", zegt ze. "En voor heel West-Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk." Zeeuwse gemeenten azen op Sinterklaasintocht, met Sluis voorop In de loop van de dag hebben zich nog verschillende gemeenten bij de NTR gemeld voor de landelijke intocht van Sinterklaas. Naast Sluis zaten daar nog meerdere andere Zeeuwse gemeenten bij. Welke gemeenten dat zijn, en om hoeveel het gaat, wil de NTR niet zeggen, maar de gemeente Kapelle schrijft op Twitter dat ze de haven van Wemeldinge wel zien zitten als intochtlocatie. De NTR zegt in mei bekend te gaan maken waar de landelijke intocht dit jaar plaatsvindt.