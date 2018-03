Reddingsteam assisteert bemanning bij scheepsbrand op Westerschelde

De eerste melding over de scheepsbrand kwam binnen rond 19.20 uur. Het schip is doorgevaren naar de zogeheten Put van Terneuzen, dat is een ankerplaats in de vaargeul in de Westerschelde bij Terneuzen.

Maritiem reddingsteam

In eerste instantie probeerde de bemanning van het vrachtschip het vuur zelf te blussen, maar uiteindelijk werd om 20.30 uur voor de zekerheid ook de hulp van het uitgerukte maritieme reddingsteam ingeroepen om de bemanning te assisteren bij het blussen. Ook de KNRM is uitgerukt.

MIRG-team Het maritieme reddingsteam dat is uitgerukt om de bemanning te assisteren heet het MIRG-team, dat staat voor Maritime Incident Response Group-team. De leden van dat team zijn gespecialiseerd in reddingsacties op zee, onder meer met behulp van helikopters.

De LMZ Pluto vaart onder de vlag van de Marshalleilanden. Het is nog niet bekend welke vracht het schip vervoert. Het 190 meter lange en 32 meter brede vrachtschip was onderweg van Antwerpen naar de haven van Martas in Turkije.