Sassenaren voelen zich het onveiligst

In de enquête werd gevraagd: Voelt u zich wel eens onveilig in het algemeen en voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen kern of wijk? Als antwoorden kon er gekozen worden tussen vaak, soms, zelden en nooit. In Sas van Gent heeft 45 procent gezegd dat ze zich vaak of soms onveilig voelen.

Stadsraad

Natascha Sterenborg van de Stadsraad Sas van Gent laat weten dat ze zich niet onveilig voelt in Sas van Gent. Waar het dan wel aan zou kunnen liggen dat anderen zich onveilig voelen? Sterenborg noemt hangjongeren, inbraken in het verleden en geparkeerde vrachtwagenchauffeurs. Op straat in Sas van Gent komen dezelfde redenen terug. Een winkelier aan de doorgaande weg vindt het vooral onveilig door het vrachtverkeer wat hard door de kern raast. Een andere man zegt zich juist heel veilig te voelen in zijn stadje, maar dat komt volgens hem ook omdat hij in het oude stuk woont.

Ik neem soms een bus haarlak mee in mijn zakken als ik in het donker naar huis moet. Dan denk ik_ het is toch iets." Een inwoonster van Sas van Gent

Een oudere vrouw snapt wel waar het onveilige gevoel vandaan komt waar de ge-enquêteerden over spreken. Ze voelt zich op winterse avonden niet veilig als ze door Sas van Gent loopt. Dat komt dan door hangjongeren. Voor het veilige gevoel heeft ze dan een bus haarlak in haar jaszak om zich eventueel mee te kunnen verdedigen.

Kaart

Op de onderstaande kaart staan de resultaten van het onveiligheidsgevoel in Zeeland volgens de enquête van het ZB Planbureau in 2017. Ga met de muis over wijken en dorpen voor de percentages.

Voor wie de cijfers graag in een lijstje ziet, hebben we de vijf kernen/wijken waar mensen aan hebben gegeven zich het meest onveilig voelen onder elkaar gezet. Dat hebben we ook gedaan voor de top vijf waar mensen zich het veiligst voelen.

Top 5 onveilig gevoel:

1. Kern Sas van Gent

2. Binnenstad Vlissingen

3. Rilland Bath

4. Terneuzen Centrum

5. Kern Sluiskil

Top 5 veilig gevoel:

1. Wissenkerke

2. Zonnemaire

3. Serooskerke (Walcheren)

4. Kern Zaamslag

5. Sint Kruis