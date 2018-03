Deel dit artikel:











Vjeko Krezo vierde nieuweling VC Vlissingen

Hoofdklasser VC Vlissingen heeft Vjeko Krezo (24) aangetrokken. De centrale verdediger speelt de laatste helft van dit seizoen voor het Middelburgse Jong Ambon en kwam in het verleden uit voor hoofdklasser RVVH, dat toen nog in de Derde divisie speelde. Krezo is de vierde aanwinst voor VC Vlissingen richting volgend seizoen.

John Karelse (foto: Paul ten Hacken) VC Vlissingen legde eerder als Remon de Vlieger, Raymond Wolff (beiden GOES) en Dennis Tukker (Zeelandia Middelburg) vast. De Walcherse hoofdklasser neemt afscheid van acht spelers. Yves Nyemb (naar Hoek), Mart de Kroo, Steve Schalkwijk, Jarreau Manuhuwa (allen naar GOES), Geraldi Geerman en Daniël Jansen (beiden Zeelandia Middelburg) zoeken hun heil elders. Hoessein Bouzambou en Giovanni Siereveld stoppen.