Veerkrachtig Groene Ster boekt belangrijke zege

Groene Ster viert een treffer in de Baskensburg (foto: Paul ten Hacken)

De wedstrijd Groene Ster-Amicitia was een attractief duel met wisselende kansen. Via Achraf Laabich kwam de thuisploeg al snel voor, maar uitgerekend na een rode kaart voor de doelman van Amicitia (hands) kwamen de bezoekers uit Limburg eerst op gelijke hoogte en vervolgens op voorsprong. Toch ging Groene Ster met een voorsprong rusten. Laabich zorgde voor 2-2, Salim Ben Sellam bracht zijn ploeg weer op voorsprong en in de eindzoemer van de eerste helft zorgde doelman Youssef Ben Sellam met een afstandsschot voor 4-2.

Veerkracht

Die voorsprong kon Groene Ster in de tweede helft niet vasthouden. Drie tegentreffers op rij betekende een 5-4 achterstand. Toch toonde Groene Ster in de slotfase veerkracht en werd de overwinning alsnog binnen gehaald. Josimar Pattinama scoorde 5-5, Laabich zorgde met zijn derde van de avond voor een hernieuwde voorsprong en met zijn tweede succesvolle afstandsschot van de wedstrijd zette Youssef Ben Sellam de eindstand van van 7-5 op het bord.

Door de zege heeft Groene Ster nu vijf punten voorsprong op de nacompetitie plaatsen met nog vier duels te spelen. Om de play-offs om de landstitel te halen moet een gat van zes punten met Volendam overbrugd worden.