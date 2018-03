Hoek moet doelpuntenmachine Akindayini missen

Daniel Akindayini in duel met twee spelers van Zwaluwen (foto: Orange Pictures)

Akindayini liep vorige week in de uitwedstrijd tegen Ter Leede (1-5 overwinning) een verrekking in zijn lies op, waardoor hij deze week niet mee kon trainen bij de hoofdklasser. Sinds de komst van de Engelse aanvaller gaat het Hoek voor de wind. Hij sloot in de winterstop aan bij de selectie van Jannes Tant en sindsdien won de Zeeuws-Vlaamse hoofdklasser alle wedstrijden en elke keer was Akindayini trefzeker. Hoe lang de aanvaller uit de roulatie is, is nog niet bekend. Het is twijfelachtig of hij volgende week in de uitwedstrijd tegen Rijnvogels zijn rentree kan maken.

Zevende zege op rij

Zonder Akindayini gaat Hoek vanmiddag op jacht naar de zevende overwinning op rij. Op papier moet dat lukken, want tegenstander Nootdorp verloor de laatste vier wedstrijden en is afgezakt naar de twaalfde plaats op de ranglijst. De laatste nederlaag van Hoek was wel in en tegen Nootdorp. Op 16 december eindigde de wedstrijd in 1-0 voor de Zuid-Hollanders.