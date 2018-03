Zeven Zeeuwse N-wegen bij de gevaarlijkste van het land

N656 Tholen - Sint-Philipsland (foto: Omroep Zeeland)

In het onderzoek is op basis van de cijfers van de afgelopen jaren de kans op een zwaar ongeluk berekend. Uit de resultaten blijkt dat zeven wegen in Zeeland drie keer gevaarlijker zijn dan gemiddeld:

Gevaarlijke N-wegen in Zeeland (bron: RTLNieuws)

Wegnummer



N252 Terneuzen - Sas van Gent

N654 Zierikzee - Zonnemaire N655 Zierikzee - Brijdorpe N656 Tholen - Sint-Philipsland N667 's-Heerenhoek - Heinkenszand N673 Kruiningen - Yerseke N686 Terhole - Walsoorden

Volgens de onderzoekers kan het aantal zware ongelukken worden teruggedrongen door een combinatie van voorlichting èn concrete maatregelen waarvoor veel geld nodig is. Het gaat onder meer over de aanleg van rotondes en viaducten, meer gescheiden rijstroken en snelheidsverlaging.

